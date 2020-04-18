رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مباحثات السيسى ورئيس وزراء الهند حول «كورونا» تتصدر صحف السبت

السبت 18/أبريل/2020 - 07:38 ص
السيسى
السيسى
أ ش أ
طباعة
سلطت الصحف الثلاث "الأخبار والأهرام والجمهورية"، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي، حول سبل مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، كما أبرزت الصحف عددًا من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

وذكرت الصحف الثلاث، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، الجمعة، اتصالا هاتفيا من ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

وأبرزت الصحف، تكثيف القوات المسلحة أعمال التطهير التي تقوم بها بكافة محافظات الجمهورية؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية صدرت الأوامر للإدارات التخصصية لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقف زهراء مدينة نصر بالحي العاشر، وموقف عزبة الهجانة وكوبري الجيش وعدد من الشوارع المحيطة بهما، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه تطبيق حظر التجوال؛ لعدم تعطيل حركة المرور.

وأشارت الصحف إلى احتفال الأقباط الأرثوذكس اليوم بـ"سبت النور" وقداس "عيد القيامة المجيد" في منازلهم بعيدا عن الكنائس، التي تم تعليق الصلوات فيها قبل أسابيع في إطار الإجراءات الاحترازية، من أجل حماية المواطن من جائحة كورونا.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس العيد في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود من كبار الأساقفة من بينهم الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا مرقس مطران شبرا وآخرون.

كما تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، اليوم، في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وسلطت الصحف الضوء على تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والتي أكد فيها أن التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا لن يستغرق أقل من 9 أشهر، مضيفا أن المحاولات الحالية للعلاج تعتمد على استخدام عقاقير قديمة.

وقال تاج الدين، في ندوة عن النظم الصحية، إن مصر تجري حاليا اختبارا للعقار الياباني على 50 مريضا الذي يقلل فترة حضانة الفيروس إلى 4 أيام، مشيرا إلى أن مصر استعدت مبكرا لمواجهة جائجة كورونا منذ ظهور الفيروس في الصين، وقامت بالتدابير اللازمة لمحاصرة المرض.

وأبرزت الصحف تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي أكد فيها التنسيق الكامل مع القطاع المصرفي؛ لضمان صرف مرتب أبريل للعاملين بالدولة اعتبارا من غد الأحد بدلا من الخميس، لافتا إلى تقديره جهد القطاع لإتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك الأحد والإثنين المقبلين.

وعلى الصعيد المحلي أيضا، أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تأجيل الأقساط المستحقة على واضعى اليد على أملاك الدولة الذين تعاقدوا مع المحافظات؛ لتقنين أوضاعهم 3 أشهر بالتنسيق مع المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين وتجاوز عن الآثار المترتبة على أزمة كورونا.

وأبرزت الصحف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة مصير امتحانات نهاية العام الجامعي الحالي سواء للجامعات الحكومية أو الخاصة، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وسيعقبه اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهليه برئاسة الوزير.

وأشارت الصحف إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش اليوم مشروع قانون زيادة معاشات الأجر المتغير بواقع 8% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي من 2006 حتى تاريخ استحقاق المعاش مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات.

كما سيتم مناقشة مشروع قانون بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بالمجلس مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات الخاصة بفيروس كورونا ويمنح المشروع مجلس الوزراء سلطة التدخل بتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد أجالها بدون أعباء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد واشترط المشروع استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سلطت الصحف الضوء على تصريحات جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، أمس، قائلة إن نشاط الاقتصاد العالمي الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد قد لا يتعافى بشكل كامل حتى نهاية2021.

وأوضحت جوبيناث، في حديث تلفزيوني، أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للاقتصاد العالمي إلى انكماش بنسبة 3% هذا العام قبل أن ينمو بحوالي 5.8 % العام المقبل، ووصفت هذا الانتعاش بالـ "جزئى".

موضوعات متعلقة

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتقال كورونا عبر الماء

مقتل «مجرم خطير» بأسيوط.. مطلوب فى 13 قضية

لطلاب «الثانى الثانوى».. تفاصيل التسجيل لامتحانات مايو الإلكترونية

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

فاروق الباز يكشف حقيقة قرب اصطدام «نيزك» بالأرض

«التربية والتعليم» تنفى الشائعات المتعلقة بتأجيل المشروعات البحثية

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثانى بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء بصاروخ أمريكى منذ 2011

جمعية «شون بين» الخيرية تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا» بكاليفورنيا

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

الفنانة التشكيلية سارة مدحت تنضم لـ «الزم بيتك»

الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية

خزعل الماجدي: كورونا أحرج الأديان لأنه لا يمكنها تبرير غياب العناية الإلهية