المكسيك تسجل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المكسيك تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 546 حالة وفاة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.وقال خوسيه لويس ألوميا، المسئول بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي إن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 6875 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.