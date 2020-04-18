بايدن: ترامب تقاعس عن محاسبة الصين على «كورونا»

قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إن الأمريكيينيدفعون ثمن تقاعس الرئيس دونالد ترامب عن محاسبة الصين على جائحة فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تحركت حملة ترامب بسرعة لاستخدام سجل بايدن على مدى نحو 50 عامًا كعضو في مجلس الشيوخ ونائب للرئيس ومرشح للرئاسة كمادة لشن هجمات عليه تتعلق بالصين وهي قضية ظهرت كساحة مواجهة رئيسية للحملات الانتخابية قبل الانتخابات التي تجري في نوفمبر.وكشفت يوم الخميس لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب تطلق على نفسها اسم "أمريكا أولا" عن عشرة ملايين دولار في حملة إعلانات جديدة للهجوم على بايدن في ولايات تمثل ساحة مواجهة وهي بنسلفانياوميشيجان وويسكونسن، مصورة بايدن كصديق للحزب الشيوعي الحاكم في الصين في الوقت الذي سلطت فيه الضوء على قرار ترامب في يناير بحظر السفر من الصين بعد بدء تفشي فيروس كورونا هناك.ورحب حلفاء "بايدن" بهذه المعركة وقالوا إن ترامب قوض المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وسمح بالانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في الصين، ولكنه أودى الآن بحياة أكثر من 35 ألف شخص في الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى.وقال بايدن في مقطع مصور بث على الانترنت إن "الحقيقة المرة هي أن دونالد ترامب ترك أمريكا مكشوفة ومعرضة لهذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات وبدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين".وأضاف بايدن أن ترامب أنهى تمويل برنامج تم انشاؤه، خلال إدارة أوباما وبايدن، لرصد الأمراض المعدية الطارئة وخفض عدد خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقعالثلثين وترك مكانا كان مخصصا لأمريكي شاغرا داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين، وقال "والآن ندفع كلنا الثمن".وكشفت "مؤسسة أمريكان بريدج للقرن 21" السياسية الديمقراطية النقاب عن "الموجة الأولى" من حملة إعلانات مناهضة لترامب تبلغ تكلفتها 15 مليون دولار يوم الجمعة في ولايات بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن أيضا.وانتقدت الإعلانات ترامب لتقديمه إمدادات طبية أمريكية لمساعدة الصين ولإشادته بالرئيس الصيني شي جين بينج لشفافيته في طريقة معالجة الفيروس على الرغم من التشكك الواسع النطاق في دقة حصيلة الوفيات التي ذكرتها الصين والتي تبلغ الآن نحو4600 حالة بعد إجراء تعديل يوم الجمعة لإضافة نحو 1300 شخص إلى الحصيلة.وقالت "ترامب وثق بالصين وأرسل للصين إمداداتنا والآن ينظر إلى الفوضى التي نحن فيها".وأنشأت الجماعة المؤيدة لترامب أيضا موقعا على الانترنت اسمه "بكين بايدن" خصص لجمع أموال وسرد تصريحات بايدن السابقة بوصفها "ساذجة" بشأن التهديدات التي يشكلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وردت حملة ترامب على شريط بايدن المصور وأدانت نائب الرئيس السابق لاعتراضه على أمر أصدره ترامب في أواخر يناير لفرض قيود على المسافرين غير الأمريكيين القادمين من الصين لمكافحةكوفيد-19.