روسيا: 80% من مصابي كورونا لا تتجاوز أعمارهم 60 عاما

قالت روس بوتريب نادزور، رئيس إدارة الرقابة على الاستهلاك الروسية، إن 80% من المصابين بفيروس كورونا لا تتجاوز أعمارهم 60 عاما ويشكل الأطفال 5% من المصابين بالفيروس.وحسبما أفادت وكالة انباء " تاس" الروسية، أشارت كذلك إلى أن من تجاوز عمرهم 65 عاما يتخذون موقفا أكثر مسؤولية من العزلة الذاتية.وأضافت أن 45 – 50 % من المصابين بالفيروس لا يشعرون بأي أعراض للمرض.وقالت إن 103.5 ألف اختبار لكشف فيروس كورونا تجري في روسيا كل يوم، وأضافت أن نسبة المصابين بمرض التهاب الرئة بين جميع المصابين بفيروس كورونا لا ترتفع في روسيا.وأعادت إلى الأذهان أن روسيا شهدت يوم 17 أبريل الجاري 4070 إصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في روسيا 32008 أشخاص.ولم تبق في روسيا مقاطعة أو إقليم لم يسجل فيها إصابات بكورونا، وأصبحت جمهورية ألتاي الجبلية منطقة أخيرة حيث سجلت فيها إصابة مؤخرا.