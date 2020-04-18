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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: إجراء تحقيقات حول تخليق كورونا في الصين

السبت 18/أبريل/2020 - 06:21 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
وكالات
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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المزاعم التي تقول أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ربما يكون قد نشأ في مختبر بالقرب من مدينة ووهان، وسط الصين، "منطقية".

وقال في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي لخلية أزمة مواجهة جائحة فيروس كورونا، الذي يعقده بشكل يومي من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن: إن "أمورا غريبة كثيرة تحدث" فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك".

وعن مزاعم تخليق فيروس كورونا بمختبرات صينية قال ترامب: "نحن نبحث في هذا الأمر، لكن حتى الآن يبدو هذا الاحتمال منطقيا"، مضيفا: "هم يقولون إنه انتقل من خلال نوع من الخفافيش، لكن هذه الخفافيش كانت لا تباع في أسواق الحيوانات الحية بمدينة ووهان، بل في مكان يبعد 40 ميلا عن المدينة".

وأوضح أن الوباء انتشر من الصين في أنحاء العالم كافة، مضيفا: "حتى الآن هناك 184 دولة حول العالم تعاني من الفيروس، وهذا أمر سيئ للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وصل إلى 33 ألفا و286 حالة، حتى مساء الجمعة.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يتوقع أن يصل عدد الوفيات إلى رقم يتراوح بين 60 ألفا و65 ألف حالة.

وحتى ليل الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و248 ألفا، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 571 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

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