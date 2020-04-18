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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميشيل أوباما تستضيف برنامجا لسرد قصص للأطفال في الحجر

السبت 18/أبريل/2020 - 05:54 ص
ميشيل أوباما
ميشيل أوباما
وكالات
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قالت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، إنها ستستضيف برنامجا لسرد قصص للأطفال في الحجر الصحي.

وأعلنت أوباما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أنها ستتعاون مع شبكة "بي بي إس كيدز" ودار نشر "بينجوين راندوم هاوس" لاستضافة جلسات قراءة أسبوعية سيتم بثها كل يوم إثنين.

وقالت "بي بي إس كيدز"إن برنامج "الاثنين مع ميشيل أوباما" ستظهر فيه ميشيل أوباما لتقرأ كتب الأطفال "المفضلة لديها" ابتداء من 20 أبريل الجاري.

وتابعت أوباما: "أشعر بسعادة غامرة.. لمنح الأطفال فرصة لممارسة القراءة، مع منح الأسر استراحة تحتاج إليها بشدة".

وأضافت أوباما: "عندما كنت طفلة صغيرة، كنت أحب القراءة بصوت مرتفع، وعندما أصبحت أما، وجدت سعادة كبيرة في مشاركة سحر رواية القصص مع طفلتي، وبعد ذلك، بصفتي السيدة الأولى، مع الأطفال في كل مكان".

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