أمريكا تتخطى عتبة الـ 700 ألف إصابة بـ«كورونا»

تخطت الولايات المتحدة عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.وأصبحت الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، منذ نهاية مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم، حيث سجلت حتى الآن 700،282 إصابة بكورونا و36،773 وفاة وفق الجامعة.واستنادا إلى أرقام الجامعة، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة، ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة "مرتبطة على الأرجح" بكوفيد-19.وهذا الأسبوع أعلنت مدينة نيويورك أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد-19.