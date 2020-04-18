الإكوادور تمدد الحجر حتى 26 أبريل

أعلنت الإكوادور التي تعتبر إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر تضررا من مرض كوفيد-19، تمديد إجراءات الحجر ومنع التجول حتى 26 أبريلالجاري.وقالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو، في مؤتمر صحفي، "الإجراءات التقييدية وإجراءات العزل سيتم الابقاء عليها أسبوعا إضافيا" حتى 26 أبريل.وهذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17،5 مليون نسمة تضرر بشدة من الفيروس، مع أكثر من 8500 حالة مؤكدة بينها 420 وفاة على الأقل منذ 29 فبراير.وتدفع مدينة جواياكيل العاصمة الاقتصادية للإكوادور الثمن غاليًا نتيجة خلل مدمر في إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، لتصبح واحدة من أكثر المدن تضررًا من الوباء في أمريكا اللاتينية.وأعلن مسؤول الأحد أن قوة خاصة مكونة من الشرطة وعناصر من الجيش شكلتها الحكومة قامت بسحب نحو 800 جثة من منازل في غواياكيل.