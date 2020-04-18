كوريا الجنوبية: تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال يوم أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10،653 حالة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب"، انخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 20 إصابة لأول مرة منذ يوم 20 فبراير.وتتراوح عدد الإصابات الجديدة بين 20 إلى 40 حالة منذ يوم 9 أبريل، ولم يزد عن 30 حالة لليوم الخامس على التوالي في الفترة من 13 إلى 17 من الشهر الجاري، وانخفض اليوم إلى أقل من 20 حالة.ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات وحالتان في مدينة دايغو الجنوبية الشرقية وإقليم كيونج سانج الشمالي على التوالي، واكتشفت 4 حالات في إقليم كيونج كي، وجاءت حالة في كل من سول وإنتشون.وبغير هذه المناطق، سجل إقليم تشونج تشيونج الجنوبي حالتين، وأبلغ كل من إقليم كانغ وون وإقليم كيونج سانج الجنوبي عن حالة واحدة، كما اكتشفت 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات.ومن بين 18 حالة جديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 9 حالات، وتُعزى الحالات الباقية إلى الإصابات المحلية.ووصل عدد الإصابات التراكمي في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي إلى 8،188 حالة (6،830 حالة و1،358 حالة على التوالي).وبلغ عدد الإصابات التراكمي في سيئول وضواحيها 1،366 حالة (622 حالة في سيئول و654 حالة في إقليم كيونج كي و90 حالة في إنتشون).ووصل عدد الوفيات إلى 232 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه، وبلغت نسبة الوفاة 2.18%، ويُشار إلى أن نسبة الوفاة بين الرجال أعلى من النساء (2.89% مقابل 1.7%).وارتفع عدد حالات إعادة الإصابة بعد الشفاء من كورونا، بمقدار 10 حالات من 163 حالة يوم أمس إلى 173 حالة.وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 108 حالات إلى 7،937 حالة خلال نفس الفترة.وبلغت نسبة الشفاء 74.5%، وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بمقدار 92 مصابا عن اليوم الذي سبقه إلى 2،484 مصابا وسط تراجع مستمر في عدد حالات الإصابة الجديدة.ويعلن مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي في الساعة العاشرة صباح كل يوم، آخر الإحصاءات المتعلقة بمرضى كورونا الجديد.