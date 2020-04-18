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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

السبت 18/أبريل/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، أما على الوجه البحري فيسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، فيما يكون لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الغربية وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، فيما يكون على جنوب الصعيد مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 27
شبين الكوم 14 26
طنطا 14 25
دمنهور 15 24
الإسكندرية 15 23
بلطيم 14 23
مطروح 15 20
السلوم 13 21
سيوة 15 26
بورسعيد 17 23
دمياط 17 24
الزقازيق 14 25
الإسماعيلية 12 28
السويس 13 27
العريش 12 24
رفح 12 23
رأس سدر 17 30
نخل 10 26
نويبع 18 26
طابا 17 25
كاترين 10 24
الطور 17 27
شرم الشيخ 19 29
الغردقة 17 27
مرسى علم 19 26
الفيوم 14 27
بنى سويف 15 28
المنيا 16 28
أسيوط 15 29
سوهاج 16 29
قنا 18 30
الأقصر 17 30
أسوان 18 30
أبوسمبل 18 29
الوادى الجديد 15 30
شلاتين 21 27
ابو رماد 21 27
حلايب 20 26
رأس حدربة 21 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 37
المدينة 20 34
الرياض 18 32
المنامة 24 28
أبوظبي 26 33
الدوحة 25 29
الكويت 20 27
دمشق 10 25
بيروت 18 23
عمان 12 25
القدس 11 21
غزة 17 22
بغداد 17 31
مسقط 25 29 صنعاء 13 25
الخرطوم 24 39
طرابلس 16 24
تونس 16 31
الجزائر 16 24
الرباط 13 21
نواكشوط 17 26


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 20
إسطنبول 08 20
إسلام أباد 16 24
نيودلهي 23 36
جاكرتا 25 32
بكين 08 22
كوالالمبور 25 36
طوكيو 09 17
أثينا 08 20
روما 10 21
باريس 11 21
مدريد 11 20
برلين 03 17
لندن 08 16
مونتريال 02 09
موسكو 00 07
نيويورك 04 11
واشنطن 06 16

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