ترامب يأمل فى استئناف حملته الانتخابية سريعا

عبّر الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، عن أمله بأن يستأنف سريعا حملته للانتخابات الرئاسية في نوفمبر والتي توقفت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الرئيس الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الابيض "آمل بأننا سنتمكن من عقد تجمعات (انتخابية)، هذا جيد جدا للبلاد" و"هذا مهم جدا للسياسة. هذه طريقة رائعة لنشر رسالتنا".كما عبّر عن إحباطه بسبب عدم تمكّنه من مغادرة واشنطن، بينما كان اعتاد سابقا على قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مارالاجو بفلوريدا، وقال "أعتقد أنني موجود في البيت الأبيض منذ، لا أعرف، منذ شهور".كان الملياردير الجمهوري قد ضاعف التجمعات السياسية، وفي كل مرة كان يجمع حشدا كبيرا في بداية الحملة الانتخابية المخصصة لانتخابات 3 نوفمبر.وتوقفت هذه الحملة منذ بداية وباء كوفيد-19، غير أن الرئيس يستغلّ إحاطاته الصحفية شبه اليومية حول كورونا، لمهاجمة خصومه بانتظام.