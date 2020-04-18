جمعية «شون بين» الخيرية تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا» بكاليفورنيا

ساعدت الجمعية الخيرية الخاصة بالممثل الأمريكي «شون بين»، والتي تحمل اسم «كور» في إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الممثل الفائز بجائزة الأوسكار، إنه ساعد هو وفريقه من المتطوعين سلطات مدينة لوس أنجليس وإدارة الإطفاء المحلية في إجراء الاختبارات.وقال موقع المنظمة على الإنترنت، إن صندوق الإغاثة في حالات الكوارث أجرى بالفعل أكثر من 17 ألف اختبار حتى يوم الجمعة.ودعا «بين» إلى وضع مبادئ توجيهية واضحة واستراتيجية وطنية لمكافحة وباء «كوفيد- 19» الذي ضرب بشدة أجزاء من الولايات المتحدة.وأضاف «بين» أن الاختبارات عنصر أساسي ومكمل لما يقوم به الأبطال في المستشفيات.