دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن دعوى قضائية بسبب إغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يرى رجلان أن الإغلاق تسبب في احتجازهما بشكل غير قانوني.وذكر موقع «ستاف» الإعلامي، أن الرجلين اللذين لم يتم ذكر اسمهما لأسباب قانونية، رفعا الدعوى القانونية أمام محكمة أوكلاند العليا.وعقدت الجلسة عبر غرفة اجتماعات افتراضية، وطلب الرجلان في دعواهما التحقيق في قانونية حبسهما وإطلاق سراحهما.وأفاد موقع «ستاف» بأن أحد الرجلين أخبر المحكمة بأنه كان ينبغي استشارة الأمين العام للأمم المتحدة قبل فرض قيود الإغلاق.من جانبه، اعتبر الرجل الآخر إن أردرن اتخذت قرار الإغلاق بدون وجود دليل حقيقي، ووضعت حياة المواطنين قبل الاقتصاد.وقال المحامي أوستن باول، الذي كان يمثل أردرن في المحكمة، إن الإغلاق لا يصل إلى حد الاحتجاز ومن المقرر أن تعلن أردرن بعد غد الاثنين ما إذا كانت نيوزيلندا يمكن أن تبدأ في الخروج من الإغلاق.يذكر أن نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 4.8 مليون نسمة مغلقة منذ 25 مارس، سجلت حتى يوم الجمعة 1409 حالات إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.