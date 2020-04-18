رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

السبت 18/أبريل/2020 - 03:31 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا
وكالات
طباعة
تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن دعوى قضائية بسبب إغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يرى رجلان أن الإغلاق تسبب في احتجازهما بشكل غير قانوني.

وذكر موقع «ستاف» الإعلامي، أن الرجلين اللذين لم يتم ذكر اسمهما لأسباب قانونية، رفعا الدعوى القانونية أمام محكمة أوكلاند العليا.

وعقدت الجلسة عبر غرفة اجتماعات افتراضية، وطلب الرجلان في دعواهما التحقيق في قانونية حبسهما وإطلاق سراحهما.

وأفاد موقع «ستاف» بأن أحد الرجلين أخبر المحكمة بأنه كان ينبغي استشارة الأمين العام للأمم المتحدة قبل فرض قيود الإغلاق.

من جانبه، اعتبر الرجل الآخر إن أردرن اتخذت قرار الإغلاق بدون وجود دليل حقيقي، ووضعت حياة المواطنين قبل الاقتصاد.

وقال المحامي أوستن باول، الذي كان يمثل أردرن في المحكمة، إن الإغلاق لا يصل إلى حد الاحتجاز ومن المقرر أن تعلن أردرن بعد غد الاثنين ما إذا كانت نيوزيلندا يمكن أن تبدأ في الخروج من الإغلاق.

يذكر أن نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 4.8 مليون نسمة مغلقة منذ 25 مارس، سجلت حتى يوم الجمعة 1409 حالات إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

لطلاب «الثانى الثانوى».. تفاصيل التسجيل لامتحانات مايو الإلكترونية

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

هل تؤثر إجازة البنوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

«التربية والتعليم» تنفى الشائعات المتعلقة بتأجيل المشروعات البحثية

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

فاروق الباز يكشف حقيقة قرب اصطدام «نيزك» بالأرض

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

جمعية «شون بين» الخيرية تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا» بكاليفورنيا

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

نتفليكس تعرض بعض أعمالها الوثائقية مجانًا على يوتيوب

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

الفنانة التشكيلية سارة مدحت تنضم لـ «الزم بيتك»

الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية

خزعل الماجدي: كورونا أحرج الأديان لأنه لا يمكنها تبرير غياب العناية الإلهية