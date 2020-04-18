وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيرى بفيروس كورونا

قال متحدثان باسم الرئاسة النيجيرية إن أبا كياري مدير مكتب الرئيس توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.وحسبما افادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان كياري أكبر مساعد رسمي للرئيس النيجيري محمد بخاري (77عاما) وكان من بين أقوى الشخصيات في نيجيريا وكان في السبعينات من العمر ومصابا بمشكلات صحية أساسية.وقال المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو " تأسف الرئاسة لإعلان وفاة مدير مكتب الرئيس أبا كياري،"الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي وكان يتلقى علاجًا ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020".وأكد المتحدث فيمي أديسينا أيضا وفاة كياري أبرز شخص يتوفى بسبب فيروس كورونا في نيجيريا التي يوجد بها 493 حالة إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة طبقا للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض.وسافر كياري إلى ألمانيا في أوائل مارس مع وفد من المسؤولين النيجيريين لعقد اجتماعات مع شركة سيمنس، وحضر اجتماعات مع مسؤولين حكوميين كبار لدى عودته إلى نيجيريا.وكانت رويترز قد ذكرت في 24 مارس أن كياري أصيب بفيروس كورونا.ويعاني بخاري نفسه من مشكلات صحية لم يتم كشف النقاب عنها وقضى خمسة أشهر للعلاج في لندن في 2017.