رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيرى بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 02:54 ص
مدير مكتب الرئيس
مدير مكتب الرئيس النيجيرى
وكالات
طباعة
قال متحدثان باسم الرئاسة النيجيرية إن أبا كياري مدير مكتب الرئيس توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحسبما افادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان كياري أكبر مساعد رسمي للرئيس النيجيري محمد بخاري (77عاما) وكان من بين أقوى الشخصيات في نيجيريا وكان في السبعينات من العمر ومصابا بمشكلات صحية أساسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو " تأسف الرئاسة لإعلان وفاة مدير مكتب الرئيس أبا كياري،
"الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي وكان يتلقى علاجًا ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020".

وأكد المتحدث فيمي أديسينا أيضا وفاة كياري أبرز شخص يتوفى بسبب فيروس كورونا في نيجيريا التي يوجد بها 493 حالة إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة طبقا للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض.

وسافر كياري إلى ألمانيا في أوائل مارس مع وفد من المسؤولين النيجيريين لعقد اجتماعات مع شركة سيمنس، وحضر اجتماعات مع مسؤولين حكوميين كبار لدى عودته إلى نيجيريا.

وكانت رويترز قد ذكرت في 24 مارس أن كياري أصيب بفيروس كورونا.

ويعاني بخاري نفسه من مشكلات صحية لم يتم كشف النقاب عنها وقضى خمسة أشهر للعلاج في لندن في 2017.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محامي حمدي النقاز: عقوبة الشطب تنتظر مرتضى منصور

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

الزمالك يطالب وزارة الرياضة باتخاذ قرار بشأن بطل الدوري

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

فاروق الباز يكشف حقيقة قرب اصطدام «نيزك» بالأرض

تفاصيل تحويل قصر العينى الفرنساوى إلى مستشفى عزل

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

نتفليكس تعرض بعض أعمالها الوثائقية مجانًا على يوتيوب

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

الفنانة التشكيلية سارة مدحت تنضم لـ «الزم بيتك»

الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية

خزعل الماجدي: كورونا أحرج الأديان لأنه لا يمكنها تبرير غياب العناية الإلهية