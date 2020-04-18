بسبب كورونا.. قاض مكسيكى يأمر بإطلاق سراح المهاجرين المعتقلين

أمر قاض اتحادي مكسيكي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في مراكز الهجرة بالبلاد، الذينينتمون إلى مجموعات معرضة بشكل خاص للخطر بسبب مرض (كوفيد19-) الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.وأمر القاضي بضرورة أن تمنح السلطات المكسيكية حقوق الإقامة المؤقتة والوصول إلى الرعاية الصحية للمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر عرضة للخطر بسبب فيروس كورونا، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من حالات مرضية مزمنة.وقد قدمت حوالي 40 منظمة مدنية طلبا للإفراج عن المهاجرين و،أكدت تلك المنظمات أن السلطات فشلت في حماية السلامة البدنية والمعنوية للمهاجرين فيما يتعلق بتفشي الوباء الحالي.ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين سيجرى إطلاق سراحهم من إجمالي 65 مركز احتجاز للهجرة في أنحاء البلاد.كما أمر القاضي بتنفيذ جميع بروتوكولات الوقاية الصحية اللازمة والبحث عن الأشخاص الذين يعانون من أعراض محتملة وذلك لمنع انتشار الفيروس.