فاوتشي: قدرة الاختبار كافية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكى

قال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الصحة العامة في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة، إن هناك كمية وقدرة كافية لاختبار فيروس كورونا تسمح بالمضي قدما في إعادة الفتح التدريجي للولايات.وأضاف فاوتشي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، "سيكون لدينا وستكون هناك اختبارات كافية للسماح لنقل هذا البلد بأمان خلال المرحلة الأولى"، في إشارة إلى نهج من ثلاث مراحل لإعادة فتح البلاد قدمه البيت الأبيض.وتابع الخبير الأمريكي أنه كان هناك تركيز زائد على مسألة الاختبار. ووجاءت تصريحات فاوتشي في الوقت الذي قالت فيه بعض الولايات إنه لا توجد لديها قدرة اختبار كافية للبدء بأمان في تخفيف إجراءات الإغلاق.