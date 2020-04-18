البرازيل تغلق بعثتها الدبلوماسية فى فنزويلا

أغلقت البرازيل بعثتها الدبلوماسية في فنزويلا، في أحدث خطوة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين.وحسبما افادت وكالة الأنباء الفرنسية، البرازيل واحدة من نحو ستين دولة تريد رحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة.وأشار بيان لوزارة الخارجية البرازيلية إلى أن 38 شخصًا من موظفي السفارة والقنصلية وعائلاتهم أعيدوا إلى بلادهم جوًا، وصعد الى الطائرة نفسها أيضا 12 مدنيا برازيليا آخرين.في بداية مارس، استدعت الحكومة البرازيلية "جميع" موظفيها الدبلوماسيين من فنزويلا، وطلبت من كاراكاس سحب ممثليها في البرازيل.وتوترت العلاقات بين البلدين منذ وصول الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو إلى السلطة أوائل 2019.في منتصف فبراير، اتهم مادورو نظيره البرازيلي بأنه يريد "نزاعا مسلحا" بين البلدين.