وزير الأوقاف: من تصدق هذا العام بقيمة عمرته جمع الله له أجرين

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن من كان قد نوى العمرة هذا العام فحبسته الظروف الراهنة، فتصدق عن طيب نفس بكامل قيمة نفقاتها وتكاليفها للمحتاجين أو للأجهزة أو المستلزمات الطبية جمع الله (عز وجل) له أجرين.وقال وزير الأوقاف، إن الأجر الأول أجر العمل الذي كان قد نواه فحبسه عنه العذر، والآخر أجر صدقته على الفقراء والمحتاجين أو علاج المرضى أو توفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية للمستشفيات، فواجب الوقت هو إطعام الجائع ومساعدة المحتاج، ومداواة المريض، وهو ما يتقدم الآن على ما سواه من أعمال البر.