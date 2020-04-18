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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: عدد وفيات كورونا بالصين أعلى كثيرًا من أمريكا

السبت 18/أبريل/2020 - 05:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عدد الوفيات الحقيقي بفيروس كورونا المستجد في الصين، "أعلى بكثير" من الرقم المعلن رسميا، زاعما أنه يتجاوز بدرجة كبيرة حصيلة الولايات المتحدة.

وقال ترامب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية: "أعلنت الصين للتو عن مضاعفة عدد الوفيات بسبب العدو غير المرئي، إنها أعلى بكثير من ذلك وأعلى بكثير من (وفيات) الولايات المتحدة، ليست بأي حال قريبة منها!".

وجاء تصريحات ترامب بعد أن أعلنت سلطات مدينة ووهان، التي تعتبر مصدرا للجائحة، عن زيادة 1290 حالة وفاة بالمرض في الإحصائية الرسمية مما رفع الحصيلة في الصين إلى 4632 حالة، لكن العدد لم يرتفع مرتين مثلما قال الرئيس الأمريكي.

ونشرت الحصيلة الجديدة على خلفية تزايد الشكوك في العالم بشأن شفافية الأرقام الصينية، لكن منظمة الصحة العالمية شددت اليوم على أن السلطات الصينية راجعت إحصائية ضحايا فيروس كورونا للتأكد من عدم وجود أي حالات لم يتم تسجيلها وتوثيقها.

ووجه ترامب انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، وكذلك منظمة الصحة العالمية، المتهمة من قبله بالانحياز إلى الجانب الصيني في إجراءاتها وتقديم معلومات خاطئة للولايات المتحدة، ليعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا وقف تمويل هذه المؤسسة الدولية على الرغم من استمرار الجائحة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بـ700 ألف حالة، وكذلك الأولى من حيث عدد الوفيات الموثقة بـ37242 حالة.

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