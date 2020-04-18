السودان: تسجيل إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة لأحد المصابين، وبذلك يكون السودان سجل 33 إصابة بفيروس كورونا، بينها 7 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، وسيُفرض اعتبارًا من غد إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى ارتفاع حالات الاشتباه إلى 300 بجميع مراكز العزل بالسودان.في غضون ذلك، أكد المجلس القومي للأدوية والسموم بالسودان، انسياب الأدوية عبر الاستيراد والتصنيع والتوزيع إلى الصيدليات بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.