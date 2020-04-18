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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالى تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 04:15 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة المالية، تسجيل 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية، أنه وبعد تسجيل الحالات الجديدة يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 190 مصابًا توفي 13 منهم، وشفي 34.

وقررت الحكومة المالية هذا الأسبوع تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى التاسع من شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن، في مارس الماضي، حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر إثر تسجيل أول حالة من الوباء في بلاده.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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