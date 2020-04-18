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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جامعة جونز هوبكنز: وفيات «كورونا» تكسر حاجز الـ150 ألف حالة عالميًا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:39 ص
جريدة الدستور
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تخطّت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" المسجلة حول العالم حاجز الـ150 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء، أواخر العام الماضي، وفقا لما أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ووفقا للإحصاءات، التي يتم تحديثها على مدار الساعة على موقع الجامعة، فقد وصل عدد الوفيات حتى مساء اليوم 151 ألفا و6 حالات وفاة، ومليونيّ و216 ألفا و228 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية من إصابتها 565 ألفا و864 حالة.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول صاحبة أعلى عدد وفيات بـ"كوفيد-19" بواقع 34 ألفا و575 حالة، تليها إيطاليا بـ22 ألفا و745 حالة، وإسبانيا بـ19 ألفا و613 حالة، ثم فرنسا بـ18 ألفا و681 حالة، والمملكة المتحدة بـ14 ألفا و576 حالة.

كما جاءت الولايات المتحدة أيضا في المركز الأول من حيث عدد حالات الإصابة بواقع 684 ألفا و920 حالة، تليها إسبانيا بـ188 ألفا و93 حالة، ثم إيطاليا بـ172 ألفا و434 حالة، وفرنسا بـ147 ألفا و121 حالة وألمانيا بـ139 ألفا و41 حالة.

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