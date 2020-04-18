ماليزيا تستخدم اختبار سريع لـ«كورونا» من كوريا الجنوبية

قررت ماليزيا استخدام طقم اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد من كوريا الجنوبية، قائلة إنه لا حاجة إلى إرسال عينات الفيروس إلى المختبرات الـ43 التابعة لوزارة الصحة.وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله إن يمكن إجراء الاختبار في أماكن أخذ العينات بالعيادات أو المستشفيات، مضيفا أن خزَانات السلامة البيولوجية هي كل ما نحتاجه.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة"برناما" الماليزية للأنباء ونشرتها اليوم الجمعة بشأن كوفيد-19.وأضاف أن معدل دقة الاختبار الذي نحتاج إليه هو 84.4 بالمئة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستستمر في فحص الناس باستخدام طقم الاختبار السريع وكذلك استخدام فحص تفاعل البلمرة المتسلسل "بي سي آر" في المختبرات في حالة وجود أي شكوك حول النتائج.وأفاد نور هشام بأنه من المتوقع أن تبدأ وزارة الصحة في استخدام طقم الاختبار الجديد بحلول الأسبوع المقبل.