لجنة إزالة التمكين بالسودان تسترد أراض من رموز النظام السابق

أعلنت لجنة إزالة التمكين بالسودان استرداد 390 قطعة أرض مسجلة بأسماء رموز النظام البائد وأسرهم، بمساحة كلية تصل إلى 248 ألفًا و894 مترًا مربعًا في أحياء مميزة بولاية الخرطوم.وقال وجدي صالح، عضو لجنة ازالة التمكين، في مؤتمر صحفي، إن القطع المستردة تشتمل عقارات من ضمنها بناية تخص منظمة «معارج للسلام والتمنية»، وهى منظمة تخص أسرة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بالإضافة إلى عشرات من قطع الأراضي تتبع عطا المنان الحاج بخيت الأمين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية.وأشار إلى استرداد 73% من أسهم شركة «الرأي العام» (تصدر جريدة بذات الأسم)، مشددًا على أن اللجنة ماضية في عملها، وأنها لن تتوقف لأنها مكلفة ومحمية من قبل الثوار.