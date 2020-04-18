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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلن تشكيل فريق عمل حكومى لتسريع إنتاج لقاح لفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:56 ص
جريدة الدستور
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أعلنت بريطانيا، تشكيل فريق عمل حكومي لتسريع اكتشاف وإنتاج لقاح لفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لما نشرت صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، سيدعم فريق العمل الحكومي- الذي يقوده كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطاني السير باتريك فالانس ونائب رئيس الخدمات الطبية جوناثان فان تام- جهود تطوير اللقاح بشكل سريع وتعجيل التجارب الطبية، فضلًا عن توسيع نطاق التصنيع لتأكيد إمكانية إنتاج كميات كبيرة من اللقاح على نحو سريع.

وأوضحت الصحيفة أن، 21 مشروعًا بحثيًا جديدًا لمواجهة فيروس كورونا سيتلقون وفق تلك الخطة، تمويلًا حكوميًا قدره 14 مليون جنيه استرليني، بعد تعهد الحكومة البريطانية بتخصيص 250 مليونا كتمويل لتطوير لقاح.

لكن وزير الدولة للأعمال والطاقة واستراتيجية الصناعة ألوك شارما حذّر مع الإعلان عن انطلاق أعمال الفريق الحكومي الجديد من أن تلك العملية ستكون بمثابة "جهد خارق" و"عملية معقدة ستستغرق شهورًا عديدة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم وجود ضمانات لنجاح الأمر، "لكن الحكومة تدعم علماءنا، وتراهن بقوة على فرصة النجاح".

يأتي ذلك بينما تكافح الحكومة لاحتواء تفشي الوباء في المملكة المتحدة- التي تعد إحدى أعلى دول العالم من حيث عدد حالات الوفاة والإصابة.

وارتفع، اليوم، عدد حالات الوفاة المرتبطة بـ"كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة إلى 14 ألفا و576 حالة، بعد تسجيل 847 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما وصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 108 آلاف و692 حالة، حسب آخر الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها، عصر اليوم، هيئة الصحة الوطنية البريطانية.

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