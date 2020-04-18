«طب القاهرة»: نقل المرضى من قصر العينى الفرنساوى بعد تحويلها لمستشفى عزل

قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كانت مهمة شاقة، مشيرة إلى أن قصر العينى مستشفى قديم متصل كله ببعضه ولايوجد اختيار، موضحة أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي هي المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بمرض فيروس كورونا المستجد.وأضافت عميدة كلية الطب، خلال تصريحات صحفية، أنه تم بالفعل الحصول على موافقة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اختيار مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الدكتورة هالة صلاح، إلى أنها توجهت بناء على تكليف من الدكتور محمد الخشت، صباح الخميس، إلى مستشفى الفرنساوي وتمت أخذ مسحات للعاملين ومراجعة المرضى المحجوزين لترتيب تحويلهم إلى أماكن أخرى لهم، وتحويل المستشفى إلى عزل لجامعة القاهرة ومراجعة اجراءات مكافحة العدوى.وأوضح أن رئيس الجامعة كلف فريق طبي برئاسة الدكتور أحمد طه مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الشاذلي مع فريق من الأطباء ومكافحة العدوى من قصر العيني والفرنساوى، ليتم نقل المرضى بصورة آمنة وتم فعلا الانتهاء من نقل المرضى إلى أماكن بعد التأكد من سلامتهم.