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عالم

الجيش الكندى يساعد فى مواجهة تفشى كورونا بدور رعاية كيبيك

السبت 18/أبريل/2020 - 01:26 ص
كندا
كندا
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قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إن أكثر من 100 من أفراد القوات الكندية الذين تلقوا تدريبًا طبيا سيتم إرسالهم إلى مقاطعة كيبيك بعد أن طلبت المقاطعة المساعدة في دور الرعاية طويلة المدى التي تعاني من تفشي فيروس "كوفيد-19" بشكل متزايد.

وقال ترودو- الذي أعلن أيضًا عن العديد من مبادرات التمويل الجديدة اليوم الجمعة، بما في ذلك خطة لمساعدة قطاع الطاقة - في مؤتمره الصحفي إن الحكومة الفيدرالية ستواصل العمل مع كيبيك لإيجاد طرق لدعم المقاطعة، بما في ذلك العمل مع الصليب الأحمر والمتطوعين المتخصصين الذين وقعوا مع هيئة الصحة الكندية.

وقال مسؤولو الصحة في كندا يوم الخميس الماضي إن أكثر من 90 % من الوفيات المرتبطة بالفيروس كانت من الأشخاص فوق الستين، لكنهم سلطوا الضوء أيضًا على احتياجات مجموعة أخرى ضعيفة، قائلين إن المشردين والأشخاص الذين يعانون من أوضاع سكنية غير مستقرة هم في خطر متزايد.

وقالت الدكتورة تيريزا تام، أكبر مسؤولة للصحة العامة في كندا، إن الملاجئ التي تخدم المشردين تحتاج إلى الموارد والدعم للقيام بمكافحة العدوى بشكل مناسب - ولحماية الموظفين والعملاء.. مضيفة "أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية، سيكون هناك المزيد من الفاشيات والوفيات التي يمكن تجنبها".

وسجلت كندا 31642 حالة إصابة مؤكدة حتى ظهر الجمعة.. وبينما أعرب مسؤولو الصحة عن بعض التفاؤل الحذر في أن إجراءات الصحة العامة تبطئ انتشار الفيروس المستجد، لا تزال بعض المقاطعات والمناطق تتدافع لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة من السكان.

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