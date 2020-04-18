الحكومة السودانية تناشد المواطنين التزام الحد الأدنى من الحركة

ناشدت الحكومة السودانية مواطنيها الالتزام بالحد الأدنى من الحركة، خلال ساعات الصباح المسموح فيها بالتسوق داخل الأحياء، من السابعة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا.وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ناقشت إجراءات فرض حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم، بدءًا من غد، ولمدة 3 أسابيع، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.وأضاف«صالح»، أنه تم التأكد من توافر كل السلع داخل الأحياء، حتى لا يضطر أي مواطن إلى الخروج من الحي الذي يقطنه، لافتًا إلى أن البنوك ستعمل لمدة ساعتين من الثامنة إلى العاشرة صباحًا، بغرض تسهيل التعاملات التجارية بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات سيتم مراجعتها خلال يومين، وإذا لوحظ أن الهدف الأساسي منها في الحد من الحركة، لم يتحقق، سيتم النظر في كيفية تحقيقه.وأشار «صالح» إلى أنه لوحظ أن قرار وزارة الأوقاف بتعليق الصلاة في المساجد، لم تلتزم به بعض المساجد التي أقامت صلاة الجمعة، مناشدًا المواطنين إتباع تلك التعليمات حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدًا أن الغرض ليس منع الناس من الصلاة، ولا يمكن أن تخيل أن تقف قوات الأمن أمام المساجد لمنع المواطنين من الدخول، لكن على الأئمة أن يمارسوا دورهم في هذا الصدد، منتقدًا محاولات افتعال معارك سياسية حول هذا القرار، معربًا عن أسفه لتصوير بعض رجال الدين أنهم انتصروا بإقامة صلاة الجمعة.من جانبه، قال وزير ديوان الحكم الإتحادي يوسف آدم الضي والي الخرطوم المكلف، إن مداخل الأحياء والجسور في ولاية الخرطوم ستكون مُغلقة خلال أيام فرض حظر التجول الشامل، لإيقاف التنقل بين الأحياء في العاصمة، مضيفًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في تنفيذ تلك الإجراءات، لافتًا إلى أن ساعات السماح الممنوحة للمواطنين لشراء حاجاتهم هي كافية جدًا.ومن جهته، قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، إن هناك استعدادات قوية لتنفيذ الإغلاق الكامل بدءًا من اليوم.