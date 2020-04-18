رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء بصاروخ أمريكى منذ 2011

السبت 18/أبريل/2020 - 06:19 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، أمس الجمعة، تحديد موعد إطلاقها التاريخي لصاروخ مملوك لشركة (سبيس إكس) حاملا مركبة فضائية مأهولة، في 27 مايو المقبل، من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا.

ويمثل الإطلاق أول رحلة مأهولة تضم طواقم وكالة (ناسا) من الولايات المتحدة منذ عام 2011، وأول إطلاق لصاروخ مملوك لشركة خاصة وهي شركة الفضاء التجارية (سبيس إكس) التي أسسها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن تاريخ الإطلاق مرن وقابل للتغيير وهو أمر شائع في السفر إلى الفضاء.

وقال رئيس وكالة (ناسا) جيم برايدنستاين: "ستطلق وكالة (ناسا) مرة أخرى رواد الفضاء الأمريكيين بالصواريخ الأمريكية من الأراضي الأمريكية مع شركائنا في شركة (سبيس إكس) على متن المركبة الفضائية (كرو دراجون) بصاروخ فالكون 9".

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تحاول (ناسا) الحفاظ على وجود ثابت في محطة الفضاء الدولية، حيث دفعت لروسيا 83 مليون دولار لكل مقعد في رحلة إلى المحطة، بعد أن تم إيقاف مكوكات الولايات المتحدة، وسيمكن هذا الإطلاق وكالة (ناسا) من التوقف عن الاعتماد على روسيا لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لـ(ذا هيل)، فقد عينت وكالة (ناسا) اثنين من رواد الفضاء الأكثر خبرة في مهمة سبيس إكس المقبلة، ولم توضح الوكالة كم ستستغرق المهمة.

في حالة نجاح الإطلاق ستتفوق شركة (سبيس إكس) على شركة (بوينج) التي لديها أيضًا عقد مع وكالة (ناسا) لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء كجزء من "برنامج الطاقم التجاري" التابع لوكالة (ناسا).

موضوعات متعلقة

محامي حمدي النقاز: عقوبة الشطب تنتظر مرتضى منصور

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالى قرية بالقليوبية بسبب هجوم الخفافيش

«التربية والتعليم» تنفى الشائعات المتعلقة بتأجيل المشروعات البحثية

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

«التربية والتعليم» تنفى الشائعات المتعلقة بتأجيل المشروعات البحثية

فاروق الباز يكشف حقيقة قرب اصطدام «نيزك» بالأرض

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء بصاروخ أمريكى منذ 2011

جمعية «شون بين» الخيرية تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا» بكاليفورنيا

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

نتفليكس تعرض بعض أعمالها الوثائقية مجانًا على يوتيوب

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

الفنانة التشكيلية سارة مدحت تنضم لـ «الزم بيتك»

الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية

خزعل الماجدي: كورونا أحرج الأديان لأنه لا يمكنها تبرير غياب العناية الإلهية