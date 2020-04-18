الأمن الروسى والأمريكى يبحثان سبل مكافحة كورونا

بحث أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، خلال اتصال هاتفي سبل مكافحة فيروس كورونا.وأوضح مجلس الأمن الروسي - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة - أن باتروشيف وأوبراين ركزا خلال اتصالهما على التعاون "الروسي- الأمريكي" لمكافحة انتشار كوفيد-19، وناقشا قضايا أمنية أخرى.يُشار إلى أن هذه المحادثة هي أول اتصال هاتفي بين باتروشيف وأوبراين منذ تعيين أوبراين مستشارًا للأمن القومي الأمريكي في سبتمبر 2019، وكان مجلس الأمن الروسي قد عقد عددًا من الاجتماعات مع سلف أوبراين جون بولتون.يشار إلى أن في أواخر ديسمبر 2019، أخطر مسؤولون صينيون منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي غير معروف سابقًا في مدينة ووهان بوسط الصين، ومنذ ذلك الحين تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن حالات إصابة ووفاة جراء الفيروس المستجد المسمى كوفيد-19 في كل ركن من أركان العالم بما في ذلك روسيا.