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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأزهر السابق للمصلين عبر «تيك توك»: راجعوا عقيدتكم

السبت 18/أبريل/2020 - 02:50 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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انتقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، ظاهرة استهزاء بعض الشباب بأداء الصلاة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه على هؤلاء الأشخاص مراجعة عقديتهم وليستغفروا الله على هذا الجرم فى حق الصلاة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الماضية، مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لشباب يسخرون من أداء الصلاة، وهو ما أثار غضب بين الأوساط الدينية.

وقال شومان، إن الاستهزاء بالصلاة هى ظاهرة عجيبة وغير مسبوقة ويبدو أنها ممنهجة وليست مصادفة، فبعد الشباب الذين يدخنون أثناء الصلاة وحسب كلامهم سجائر بها مخدر الحشيش، ظهر مجموعة أخرى يفعلون في صلاتهم ما لا يليق بمسلمين.

وأشار إلى أنه أعقب ذلك ظهور سيدات إذا نظرت إليهن حسبتهن فضليات فهن محجبات ولسن صغيرات في السن، وبعد دخولهن في الصلاة يفعلن ماتأنف منه البهائم.

وأضاف شومان، في تصريحات له: "لست أدري أهذا بعد هذا البلاء الذي أصاب العالم أم قبله؟ وفي الحالين: أتذكر قول المولى: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة)"، موضحًا أنه إن كان هذا ممنهجا ويقف خلفه بشر فلعنة الله عليهم ونسأل الله أن نرى فيهم عجائب قدرته.

وأوضح وكيل الأزهر السابق، أنه إن كانت تصرفات فردية فليعلم هؤلاء أن عقيدتهم في خطر، وليستغفروا الله وليندموا ندما شديدا على ما بدر منهم عسى الله أن يقبلهم، ولاحول ولاقوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

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