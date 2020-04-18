وزير التعليم لأولياء الأمور: «اتركوا أولادكم يحاولون»

انتقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساعدة أولياء الأمور لأبنائهم في إجراء المشروعات البحثية لتقييم نهاية العام.وقال "شوقي"، موجهًا حديثه لأولياء الأمور: "لقد أعددنا المشروعات للطلاب وليس لأولياء أمورهم، أرجوكم أتركوا الأولاد يحاولون بمفردهم ونحن سنقبل عملهم ونرفض ما عدا ذلك".وأضاف وزير التربية والتعليم عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "لأنه تقييم وتعليم لهم وليس للآخرين".وكان الدكتور طارق شوقي قد رد على ما يتم تداوله بشأن الاتجاه لمناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن هذا "كذب وافتراء وعبث".وأضاف "شوقي" في تصريح لـ"الدستور": "لن يحدث هذا ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره".وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.