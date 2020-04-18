سعر الدولار اليوم السبت 18-4-2020 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار في بنك القاهرة



سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك الإسكندرية



ينقل لكم موقع " الدستور" اليوم السبت 18-4-2020 تفاصيل عن حركة التداولات الاقتصادية وأسعار بيع وصرف العملات التي يهتم بها الكثير من العملاء والمستثمرون حول العالم.وتستقر العملات اليوم السبت 18-4-2020، وفقُا لأسعار الإغلاق أول أمس الخميس، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية في البنوك أيام الجمعة والسبت.وننشر أسعار العملات بما يتضمنها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري؛ طبقًا للتحديثات التي تم إدراجها في العديد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:15.69 جنيه للشراء.15.79 جنيه للبيع.15.68 جنيه للشراء.15.78 جنيه للبيع.15.68 جنيه للشراء.15.78 جنيه للبيع.15.68 جنيه للشراء.15.78 جنيه للبيع.15.69 جنيه للشراء.15.79 جنيه للبيع.يذكر أن الدولار الأمريكي من العملات التي استقرت أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، وذلك وفقًا لاستقرار سعره في ختام التعاملات، والذي بلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.وعلى صعيد آخر تراجع الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة لمستوى 107.54 ين، في حين تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.2500 دولار، وانخفض مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 0.9674 فرنك.جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرًا خطط للعودة إلى العمل في أكبر اقتصاد حول العالم، حيث من المفترض أن يتم بعد تصريحاته العمل وفقًا إلى خطط تدريجية مكونة من ثلاث مراحل تعتمد، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا والذي أثر على الاقتصاد العالمي وحركة تداول العملات.