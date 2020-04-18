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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

السبت 18/أبريل/2020 - 02:51 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
محمد عبدالعزيز
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استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 داخل الأسواق المصرية بما فيها بورصة الدواجن، ونظراً لأهمية تلك الأسعار التي يهتم المستهلك والمواطن المصري بها في عمليات الشراء كونها ركن أساسي في الأطباق الغذائية داخل الأسرة المصرية لكونها أرخص أنواع البروتين المتواجدة في السوق.

ويهتم البحث على أسعار الفراخ أو الدواجن خلال خلال تلك الأيام نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا، بجانب الإقبال على شم النسيم واتخاذ الحكومة قرار بعدم خروج المواطنين، والنصح بعدم شراء الفسيخ والرنجة خلال تلك الأيام، لنرصد لكم أسعار الدواجن بكل أنواعها الفراخ الساسو والدجاج الأبيض والدواجن البلدي، بجانب أسعار البيض اليوم، وسعر الكتاكيت بحسب أعمارها.

أسعار الدجاج في بورصة الدواجن اليوم


يعد من المواضيع الهامة للمواطن والتاجر المصري بجانب القائمين على المزارع كونها الثورة الداجنة "طيور" ضخمة في مصر واهتمام الجميع بها لسبب السعر المناسب الموجود في متناول الجميع، ويقوم "الدستور" بالتحديث المستمر لأسعار الدواجن داخل المزارع أو داخل الأسواق التجارية، لاعتمادها على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار، كما نستعرض خلال الجداول سعر البط بأنواعه المسكوفي والبكيني والمولار.


أسعار الدواجن اليوم في مصر


نعرض لكم في سطور الجدول التالي بالتفصيل سعر كل نوع على حده بحسب الوزن المطلوب داخل الأسواق المصرية يوم السبت 18 ابريل.

الفئةالوزنأقل سعرأعلى سعر
فراخ بيضاءكيلو30.00 جنيه30.50 جنيه
دجاج ساسوكيلو41.00 جنيه41.50 جنيه
دجاج بلديكيلو38.00 جنيه40.00 جنيه


اسعار البط اليوم


كما استعرضنا في الجدول السابق نضع بين أيديكم سعر البط اليوم بمختلف انواعه ووزنه البكيني والمسكوفي والمولار بحسب العمر.

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم09.25 جنيه10.00 جنيه
بط مسكوفييوم18.75 جنيه19.00 جنيه
بط مولاريوم18.75 جنيه19.00 جنيه


أسعار الكتاكيت اليوم


تشهد الأسعار من الكتاكيت خلال الفترة الحاليةبالأسواق التجارية المحلية حالة بسبب تناسب الكمية المعروضة مع كمية الطلب.

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم11.50 جنيه13.25 جنيه
كتكوت ساسويوم3.75 جنيه4.25 جنيه
كتكوت بلدييوم4.60 جنيه5.00 جنيه


ونجحت مصر في انتاج ما يقرب من مليار بجانب المئة مليون دجاجة سنويا، بحسب ما أدلى به مسؤولين، لتحقق تلك الثروة الاكتفاء الذاتي  بعدما يتراجع بشكل كبير حجم استيراد الدواجن من الخارج خلال الفترة السابقة.

تابع أيضاً:

وتضع وزارة الزراعة جاهدة على التركيز في الاستثمار بالدواجن من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، والاعتناء بتطوير التربية وتجهيز الأمكان المناسبة لهم وتوفير كافة وفرص الحماية والعلاج، كما تدعم المشروعات الصغيرة.

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