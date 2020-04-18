«التربية والتعليم» تنفى الشائعات المتعلقة بتأجيل المشروعات البحثية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا تغيير في المشروعات البحثية لسنوات النقل أو الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي أو موعد الثانوية العامة، مضيفًا أنه لا يكف الفاشلون عن التحريض وإطلاق الشائعات.ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي ما يتم تداوله بشأن الاتجاه؛ لمناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، قائلًا: «كذب وافتراء وعبث».وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «لن يحدث هذا، ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة، وهذا قراره».وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وأشارت الوزارة إلى أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل، وطلاب أبناء المصريين في الخارج، وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.