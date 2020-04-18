مسئول صينى: ليس هذا وقت التنمر علينا

قال الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر، لي دونج، إن الهجوم ضد الصين، وتحميلها سبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لا أساس له، فمنظمة الصحة العالمية قالت إن هذا الوقت للحقائق والتضامن وليس لإلقاء الاتهامات والتنمر.وأضاف خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «فيروس كورونا عدو لنا كلنا، للبشرية والعالم أجمع، وليس دولة معينة، لازم نضامن ونتكاتف بدل الاتهامات التي لا أساس لها».وعن إمكانية عودة حركة التجارة بين مصر والصين، قال الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر، إن عودة الاقتصاد يتطلب إرادة من المجتمع الدولي.ولفت إلى أن الصين تعمل ليلًا نهارًا وكل العلماء في العالم يعملون، للتوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحال تم توافره ستشاركه الصين مع مصر والدول التي تحتاجه.