رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
تحالف دعم الشرعية باليمن: إطلاق صاروخ باليستى حوثى على المدنيين بمأرب

تقارير ومتابعات

تفاصيل تحويل قصر العينى الفرنساوى إلى مستشفى عزل

السبت 18/أبريل/2020 - 01:23 ص
جريدة الدستور
اسراء جمال وريم محمود
طباعة
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن إخلاء مستشفى القصر العينى الفرنساوى من جميع المرضى يأتي نتيجة لاختيارها كمسستفى عزل لعزل الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطلاب حال إصابة أى منهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأضاف "علم الدين"، في بيان صحفي منذ قليل، أنه تم إجراء مسح طبى لجميع المرضى بالقصر العينى الفرنساوى للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتم نقلهم للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

وأكد أنه لا صحة لما يتردد من وجود إصابات بكورونا لمرضى مستشفى القصر العيني الفرنساوي، موضحًا أنه تم التأكد من سلامة المرضى تمامًا وعمل مساحات لهم قبل عملية النقل.

يذكر أن الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية الطب جامعة القاهرة، أعلنت عن أخذ مسحات طبية للعاملين بالقصر العيني التعليمي الشهير بقصر الفرنساوي، ومراجعة المرضى المحجوزين لترتيب تحويلهم إلى أماكن أخرى، وتحويل المستشفى إلى عزل لجامعة القاهرة كلها ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى هناك.

موضوعات متعلقة

الجيش الليبى يسقط 3 طائرات تركية مسيرة

تفاصيل تحويل قصر العينى الفرنساوى إلى مستشفى عزل

هل تؤثر إجازة البنوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

تفاصيل تحويل قصر العينى الفرنساوى إلى مستشفى عزل

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

نتفليكس تعرض بعض أعمالها الوثائقية مجانًا على يوتيوب

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

الفنانة التشكيلية سارة مدحت تنضم لـ «الزم بيتك»

الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية

خزعل الماجدي: كورونا أحرج الأديان لأنه لا يمكنها تبرير غياب العناية الإلهية