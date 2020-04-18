تفاصيل تحويل قصر العينى الفرنساوى إلى مستشفى عزل

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن إخلاء مستشفى القصر العينى الفرنساوى من جميع المرضى يأتي نتيجة لاختيارها كمسستفى عزل لعزل الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطلاب حال إصابة أى منهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأضاف "علم الدين"، في بيان صحفي منذ قليل، أنه تم إجراء مسح طبى لجميع المرضى بالقصر العينى الفرنساوى للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتم نقلهم للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.وأكد أنه لا صحة لما يتردد من وجود إصابات بكورونا لمرضى مستشفى القصر العيني الفرنساوي، موضحًا أنه تم التأكد من سلامة المرضى تمامًا وعمل مساحات لهم قبل عملية النقل.يذكر أن الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية الطب جامعة القاهرة، أعلنت عن أخذ مسحات طبية للعاملين بالقصر العيني التعليمي الشهير بقصر الفرنساوي، ومراجعة المرضى المحجوزين لترتيب تحويلهم إلى أماكن أخرى، وتحويل المستشفى إلى عزل لجامعة القاهرة كلها ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى هناك.