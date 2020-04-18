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مصر

توقيت آذان الصلاة اليوم فى مدن ومحافظات مصر

السبت 18/أبريل/2020 - 12:44 ص
آذان الصلاة
آذان الصلاة
الدستور
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يقدم موقع "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم السبت، بحسب التوقيت المحلي للقاهرة وعدد من المحافظات المصرية، وتشمل التوقيتات صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

و يحرص الكثير من سكان مصر على البحث عن موعد الآذان خاصة المغرب بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لفريضة الصيام.

ونعرض فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في عدد من محافظات مصر، وهي القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان كما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:53 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:25

ميعاد صلاة العشاء 7:45


مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:55 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:36 م

توقيت صلاة المغرب 6:30 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م


مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:48 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 21: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:42 م


مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:46 ص

توقيت صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 3:15 م

توقيت صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م


مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:57 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

توقيت صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م

والآذان هو الإعلامُ بدخول وقت الصلاة المفروضة بذِكرٍ مخصوص؛ لدعوة المسلمين إلى الاجتماع إليها ومن شروط وأحكام الأذان أن يكون المؤذن متطهرًا، ويتمهل في ألفاظ الأذان، ويسرع في الإقامة، ويكون ذلك جزمًا، ويؤذن على موضعٍ عالٍ، قائمًا، مستقبل القبلة.

و حُكم الأذان للصلاة فرضُ كفاية في حق الرجال؛ فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

يشار الي أن الآذان الذي أستمر عليه بلال بين يدي رسول الله هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله)).

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