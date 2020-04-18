توقيت آذان الصلاة اليوم فى مدن ومحافظات مصر

يقدم موقع "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم السبت، بحسب التوقيت المحلي للقاهرة وعدد من المحافظات المصرية، وتشمل التوقيتات صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.و يحرص الكثير من سكان مصر على البحث عن موعد الآذان خاصة المغرب بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لفريضة الصيام.ونعرض فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في عدد من محافظات مصر، وهي القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان كما يلي:مواقيت الصلاة في القاهرةموعد صلاة الفجر 3:53 صتوقيت صلاة الظهر 11:54 صميعاد صلاة العصر 3:30موعد صلاة المغرب 6:25ميعاد صلاة العشاء 7:45مواعيد الصلاة في الإسكندريةموعد صلاة الفجر 3:55 صتوقيت صلاة الظهر 11:59 صموعد صلاة العصر 3:36 متوقيت صلاة المغرب 6:30 مموعد صلاة العشاء 7:52 ممواقيت الصلاة في الإسماعيليةموعد صلاة الفجر 3:48 صتوقيت صلاة الظهر 11:50 مموعد صلاة العصر 3:26 مميعاد صلاة المغرب 21: 6 متوقيت صلاة العشاء 7:42 ممواعيد الصلاة في شرم الشيخموعد صلاة الفجر 3:46 صتوقيت صلاة الظهر 11:42 صموعد صلاة العصر 3:15 متوقيت صلاة المغرب 6:10 مموعد صلاة العشاء 7:29 ممواقيت الصلاة فى أسوانموعد صلاة الفجر 3:57 صتوقيت صلاة الظهر 11:48 صموعد صلاة العصر 3:17 متوقيت صلاة المغرب 6:14 مموعد صلاة العشاء 7:30 موالآذان هو الإعلامُ بدخول وقت الصلاة المفروضة بذِكرٍ مخصوص؛ لدعوة المسلمين إلى الاجتماع إليها ومن شروط وأحكام الأذان أن يكون المؤذن متطهرًا، ويتمهل في ألفاظ الأذان، ويسرع في الإقامة، ويكون ذلك جزمًا، ويؤذن على موضعٍ عالٍ، قائمًا، مستقبل القبلة.و حُكم الأذان للصلاة فرضُ كفاية في حق الرجال؛ فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.يشار الي أن الآذان الذي أستمر عليه بلال بين يدي رسول الله هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله)).