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تحالف دعم الشرعية باليمن: إطلاق صاروخ باليستى حوثى على المدنيين بمأرب

عالم

تحالف دعم الشرعية باليمن: إطلاق صاروخ باليستى حوثى على المدنيين بمأرب

السبت 18/أبريل/2020 - 01:55 ص
جريدة الدستور
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي - حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أمس الجمعة - بأنه عند الساعة (22:52) أطلقت المليشيات الحوثية الإرهابية صاروخا بالستيا باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيات لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيات الإرهابية.

وأكد استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن، في الثامن من أبريل، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين؛ لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

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