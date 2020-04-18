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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«كورونا» يكسر 4 مظاهر للاحتفال بعيد القيامة.. اليوم

السبت 18/أبريل/2020 - 07:33 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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تحتفل الكنائس المسيحية، اليوم السبت، بعيد القيامة المجيد، عقب صوم دام لمدة 55 يومًا، فى أجواء غير مسبوقة، وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخدته الدولة من قرارات للحد من انتشار فيروس "كورونا".

البابا يترأس قداس العيد للمرة الأولى بالأنبا بيشوي

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الثامنة من مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد للمرة الأولى بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

واعتاد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على ترؤس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك منذ تأسيسها عام 1968.

ويقتصر قداس عيد القيامة المجيد على مشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يأتى على رأسهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، إلى جانب عدد من الإكليروس، وعلى رأسهم المرتل إبراهيم عياد كبير مرتلى الكاتدرائية، فيما تبث القنوات المسيحية قداس عيد القيامة المجيد أون لاين.

البابا يلتقي الأقباط افتراضيا

وأعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني يلتقي الأقباط حول العالم يوم عيد القيامة المجيد عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان له: "إنه يمكن للأقباط أن يشاركوا في اللقاء من خلال تسجيل فيديو لا يتعدى 30 ثانية، ويجب أن يتضمن الفيديو اسمك وإيبارشيتك وسؤلا لقداسة البابا تواضروس الثاني".

وتابع أنه يتم إرسال الفيديوهات عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على "فيس بوك".

استقبال برقيات المهنئين عبر الهاتف

وصباح عيد القيامة لن يستقبل البابا تواضروس الثاني المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي سواء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أو بمقره البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

ويأتي ذلك نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقتصر برقيات التهنئة عبر الهاتف المحمول أو إرسال برقيات.

كما يترأس البابا تواضروس الثاني، صباح الإثنين شم النسيم، صلاة قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، ثم يقضي يوم شم النسيم مع رهبان دير الأنبا بيشوي كعادة بابوات الكنيسة الأرثوذكسية.

احتقال «الإنجيلية» يقتصر على القيادات

كما تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، اليوم السبت الموافق 18 أبريل، من الرابعة إلى الخامسة والربع مساءً، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، في تصريحات صحفية: "بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر اقتصار الاحتفال بعيد القيامة المجيد على عدد محدود جدًّا من قيادات الطائفة بدون شعب، حفاظًا على الأرواح، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".

وأضاف إدوارد أن برنامج الاحتفال يبدأ غدًا السبت في الرابعة عصرًا بمجموعة من الترانيم لفريق "الحياة الأفضل"، وبعدها صلاة للقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وتأتي بعدها قراءة كتابية للقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وفي نهاية الاحتفال كلمة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعنوان "القيامة قيامةٌ للإنسانية".

وعيد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

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