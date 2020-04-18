بتكلفة 5 ملايين جنيه.. مد وتدعيم خطوط المياه بقرى أبو قرقاص بالمنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة نفذت أعمال مد وتدعيم خطوط مياه للمناطق المحرومة بمركز أبو قرقاص جنوبي المحافظة بمبلغ ٤ مليون جنيه بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط مياه بحوالي مليون جنيه.وأضاف الشهاوى أن، الخطوط التي تم تنفيذها في مدينة الفكرية تبلغ أطوالها ١٠ كيلو متر بأقطار تتراوح من ٤ بوصة إلى ٦بوصة بمنشأة الفكرية وصالح باشا الجديدة وأرض عمر أبو شناق وعدد من المناطق الأخرى وعزبة عجوة وخلف حديقة الربيع.وفيما يخص قرى أبو قرقاص تم تنفيذ حوالي ١٠ كيلو متر بأقطار تتراوح من 4 بوصة إلى 6 بوصة بقرى بني عبيد وعزبة حنس والبربا والمطاهرة القبلية وشرارة والفقاعي واتليدم وبني حسن الشروق وعدد من القرى الأخرى.وأضاف الشهاوى، أنه يجرى حاليًا إحلال وتجديد خطوط مياه حوالي ٢٨٠٠ متر بأقطار تتراوح من 4 إلى 6 بوصة بعزب النحال وعزبة شاهين وبني موسى وريحانة وشيبة الشرقية.وشدد رئيس شركة المنيا، على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.