السنغال تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قال وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف صار، إن بلاده سجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية لمرضى المستشفيات مستقرة، وأنه تم تسجيل 342 إصابة منذ الثاني من مارس الماضي تاريخ أول ظهور للفيروس في السنغال.وأضاف وزير الصحة السنغالي، في حديث بثته الإذاعة السنغالية، أنه تم شفاء 198 مريضًا بينما توفيت 3 حالات؛ فيما يخضع الباقي للعلاج في المرافق الصحية السنغالية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.