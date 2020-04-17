يسرى عبيد يكتب: العالم يحارب كورونا.. وتركيا تدعم الإرهاب



بينما العالم منشغل فى الحرب ضد فيروس كورونا الذى يحصد كل يوم مزيدًا من أرواح البشر حتى اقترب من قتل ١٥٠ ألف شخص حتى الآن وأكثر من ٢ مليون إصابة وتتسابق الدول فى محاولة الوصول للقاح لمواجهة هذا القائل المجهود يستمر النظام الأردوغانى فى تركيا بدعم الإرهاب ومحاولة تثبيت أركانه فى بعض دول المنطقة، كما يحدث فى سوريا وليبيا.

فما حدث فى الأيام الماضية من سيطرة الميليشيات التابعة لحكومة السراج فى ليبيا والمرتزقة السوريين وبدعم تركى مباشر على بعض مدن الساحل الغربى لليبيا يؤكد أن تركيا لم تتأثر إطلاقا بما أحدثه كورونا فى العالم من تغيرات فى الأولويات والغايات، وظل دعم الإرهاب هو المحور الأول فى اهتمامات الدولة التركية فى زمن كورونا.

الهجوم على مدن الغرب الليبى نفذته عناصر من تنظيمى «القاعدة» و«داعش»، وهاربين من بنغازى من جماعة «أنصار الشريعة»، حيث عاثت فى هذه المناطق التى هاجمتها فسادا، وأحرقت المنازل والمزارع، واختطفت عائلات كاملة، واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.

الرئيس التركى استغل فقر بعض الشباب السورى وجندهم بالأموال لنقلهم إلى ليبيا، وقدم لهم دعما عسكريا كبيرا، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة.

تركيا التى يقترب عدد الإصابات بها من كورونا من ٧٥ ألفًا وعدد الوفيات من ٥ آلاف بدلا من أن تجيش نفسها وجيشها لحماية مواطنيها تجاهلت كل هذا وقدمت دعمًا للميليشيات الإرهابية فى طرابلس لتتقدم وتسيطر على مدن صبراتة وصرمان والعجيلات وغيرها، مستغلة انشغال العالم بمواجهة فيروس كورونا وآثاره المدمرة على البشر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيًا.

فتركيا لم تتوقف يومًا واحدًا عن إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا ودعمتهم بالمال والسلاح، كما لم تتوقف عن إرسال الأرتال العسكرية إلى سوريا فى خضم هذه الجائحة التى ضربت العالم.

الجيش الوطنى التزم بالهدنة بناء على مقررات مؤتمر برلين الذى عقد وأصدر توصيات وقع عليها الرئيس التركى أردوغان بعدم إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا ولكن كعادته لم يحترم أردوغان هذه التعهدات واستمر فى إرسال الإرهابيين هناك لدعم حكومة السراج ذراعه الإرهابية فى ليبيا.

منذ تم إقرار هذه الهدنة وأنا أرفضها وأرى أنه فخ تم ن صبه للجيش الوطنى الليبى، وما كان له ولا للدول الداعمة له أن توافق على هكذا هدنة، خاصة أنه تفصله بضع كيلو مترات قليلة عن قلب العاصمة طرابلس وهو فى موقع المنتصر.. ولكن الهدنة للأسف الشديد أعطت الفرصة للميليشيات بأن تعيد ترتيب أوراقها وتجمع شتاتها وتدريبها بمساعدة الضباط الأتراك مع مدها بالسلاح والطائرات المسيرة مما مهد لها الطريق لكى تزحف نحو مدن الساحل الغربى وتسيطر عليها بدعم تركى مباشر وغفلة من الجيش الوطنى وبعض الداعمين له المنشغلين بمواجهة أزمة كورونا.

قلناها مرارًا وتكرارًا إن الرئيس التركى ليست له تعهدات.. وكل هدفه دعم الإرهاب.

والميليشيات أينما كانت فى سوريا وليبيا والعراق وغيرها.. ولابد للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير حفتر والدول الداعمة له أن تقوم بعملية سريعة للقضاء على الميليشيات الإرهابية واستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس وإنهاء هذا التوسع التركى فى ليبيا الذى يهدد الأمن القومى المصرى مباشرة.