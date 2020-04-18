حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 أبريل 2020
السبت 18/أبريل/2020 - 07:45 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية:-
الحمل
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الحوت المواجه لبرجك يجعلك تواجه اليوم بعض الإرباك المهني، كن حذرًا من بعض الأشخاص الذين يدّعون المحبة أمامك.
عاطفيًا: لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر في ما هو مفيد وناجع لاستمرار العلاقة وفق ما خططتما له منذ بداية ارتباطكما.
صحيًا: إذا كنت متعبًا جسديًا ونفسيًا العلاج الوحيد هو القيام برحلة أو بسفر.
الثور
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أجواء مريحة، لكن عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك، وقد تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.
عاطفيًا: صارح الحبيب بما تشعر به أفضل من أن تبقى صامتًا، وقابله لحلّ بعض المشاكل العالقة.
صحيًا: تعليمات أخصائي التغذية مهمة وضرورية للتوصّل إلى النتيجة المتوخاة من اتباع الحمية الغذائية.
الجوزاء
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تتردّد في طرح بعض الأمور، لكنك تحاول أن تنظر إليها بتفاؤل وتتساهل مع الزملاء قدر الإمكان.
عاطفيًا: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة وتمتين أسسها لتستمر إلى ما يشاء الله.
صحيًا: تفادَ كل الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.
السرطان
مهنيًا: تسمع أخبارًا سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.
عاطفيًا: أخرج والشريك للقاء الناس وللتعارف ولا سيّما في هذا اليوم الربيعي بامتياز الذي يشجع على الخروج والاستمتاع.
صحيًا: لا تتردد في اصطحاب العائلة إلى أحضان الطبيعة والاستمتاع بكل لحظة في أحضانها.
الأسد
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم فرصة من العمر، لا تضيعها بل تلقفها واستفد منها لتحقيق حلمك الذي طالما راودك.
عاطفيًا: لا تفتعل المشاكل والأزمات، بل كن عاقلًا وتجنّب الجدال والدخول في نزاعات مهما تكن درجتها من الأهمية أو السخافة.
صحيًا: حاول ألا تجعل هاجس العمل يسيطر عليك وامنح نفسك المزيد من الراحة.
العذراء
مهنيًا: قد يعيد هذا اليوم مشكلة قديمة إلى الواجهة كأن تتعرقل بعض المساعي من أجل شهادة تطلبها أو إثباتات أو أوراق رسمية.
عاطفيًا: تنجح في إيجاد الحلول لسوء التفاهم الأخير، وتنعم باهتمام الحبيب وبدلاله وبحبه الكبير، وتبادر إلى مبادلته الاهتمام نفسه بأفضل ما يمكن.
صحيًا: قد تشعر بالوهن من دون أن تدرك لذلك سببًا، لكن مع الأيام المقبلة تستعيد عافيتك.
الميزان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك وإثبات جدارتك للجميع.
عاطفيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيّات صافية في هذا الاتجاه ولا يعكرها صفوها أي شيء.
صحيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.
العقرب
مهنيًا: محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقًا ونجاحًا.
عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطي بعض المصاعب والتشنجات والاضطرابات.
صحيًا: إذا انتابك ألم خفيف في الرأس عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فالأمر يتطلب معالجة طبية.
القوس
مهنيًا: احذر الأخطاء والمغالطات، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين.
عاطفيًا: الشريك ليس مضطرًا إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل سريعًا لئلا يشعر بأنك تخذله.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن المشكلات والأزمات التي لا ناقة لك فيها ولا جمل، فهي قد ترهق أعصابك وتثير توترك.
الجدي
مهنيًا: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة.
عاطفيًا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما وترتاح القلوب.
صحيًا: انتبه لمشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسنح لك الفرصة.
الدلو
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا مهنية وعروضًا او اقتراحات جديّة يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، سارع إلى العمل والتصرّف من دون تباطؤ.
عاطفيًا: لا تكن أنانيًا وحاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: تابع نظامك الغذائي الذي تعتمده منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.
الحوت
مهنيًا: تعيش يوما مميزا تحت تاثير القمر من برجك الذي يتحدث عن عروض مالية وعمليات شراء وبيع، ولا أجد في سمائك تنافرًا وأشجعك على السير قدمًا نحو الأفضل.
عاطفيًا: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.
صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وقد وضعت لنفسك أهدافًا صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها.
الحمل
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الحوت المواجه لبرجك يجعلك تواجه اليوم بعض الإرباك المهني، كن حذرًا من بعض الأشخاص الذين يدّعون المحبة أمامك.
عاطفيًا: لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر في ما هو مفيد وناجع لاستمرار العلاقة وفق ما خططتما له منذ بداية ارتباطكما.
صحيًا: إذا كنت متعبًا جسديًا ونفسيًا العلاج الوحيد هو القيام برحلة أو بسفر.
الثور
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أجواء مريحة، لكن عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك، وقد تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.
عاطفيًا: صارح الحبيب بما تشعر به أفضل من أن تبقى صامتًا، وقابله لحلّ بعض المشاكل العالقة.
صحيًا: تعليمات أخصائي التغذية مهمة وضرورية للتوصّل إلى النتيجة المتوخاة من اتباع الحمية الغذائية.
الجوزاء
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تتردّد في طرح بعض الأمور، لكنك تحاول أن تنظر إليها بتفاؤل وتتساهل مع الزملاء قدر الإمكان.
عاطفيًا: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة وتمتين أسسها لتستمر إلى ما يشاء الله.
صحيًا: تفادَ كل الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.
السرطان
مهنيًا: تسمع أخبارًا سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.
عاطفيًا: أخرج والشريك للقاء الناس وللتعارف ولا سيّما في هذا اليوم الربيعي بامتياز الذي يشجع على الخروج والاستمتاع.
صحيًا: لا تتردد في اصطحاب العائلة إلى أحضان الطبيعة والاستمتاع بكل لحظة في أحضانها.
الأسد
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم فرصة من العمر، لا تضيعها بل تلقفها واستفد منها لتحقيق حلمك الذي طالما راودك.
عاطفيًا: لا تفتعل المشاكل والأزمات، بل كن عاقلًا وتجنّب الجدال والدخول في نزاعات مهما تكن درجتها من الأهمية أو السخافة.
صحيًا: حاول ألا تجعل هاجس العمل يسيطر عليك وامنح نفسك المزيد من الراحة.
العذراء
مهنيًا: قد يعيد هذا اليوم مشكلة قديمة إلى الواجهة كأن تتعرقل بعض المساعي من أجل شهادة تطلبها أو إثباتات أو أوراق رسمية.
عاطفيًا: تنجح في إيجاد الحلول لسوء التفاهم الأخير، وتنعم باهتمام الحبيب وبدلاله وبحبه الكبير، وتبادر إلى مبادلته الاهتمام نفسه بأفضل ما يمكن.
صحيًا: قد تشعر بالوهن من دون أن تدرك لذلك سببًا، لكن مع الأيام المقبلة تستعيد عافيتك.
الميزان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك وإثبات جدارتك للجميع.
عاطفيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيّات صافية في هذا الاتجاه ولا يعكرها صفوها أي شيء.
صحيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.
العقرب
مهنيًا: محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقًا ونجاحًا.
عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطي بعض المصاعب والتشنجات والاضطرابات.
صحيًا: إذا انتابك ألم خفيف في الرأس عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فالأمر يتطلب معالجة طبية.
القوس
مهنيًا: احذر الأخطاء والمغالطات، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين.
عاطفيًا: الشريك ليس مضطرًا إلى تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل سريعًا لئلا يشعر بأنك تخذله.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن المشكلات والأزمات التي لا ناقة لك فيها ولا جمل، فهي قد ترهق أعصابك وتثير توترك.
الجدي
مهنيًا: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة.
عاطفيًا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما وترتاح القلوب.
صحيًا: انتبه لمشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسنح لك الفرصة.
الدلو
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا مهنية وعروضًا او اقتراحات جديّة يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، سارع إلى العمل والتصرّف من دون تباطؤ.
عاطفيًا: لا تكن أنانيًا وحاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: تابع نظامك الغذائي الذي تعتمده منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.
الحوت
مهنيًا: تعيش يوما مميزا تحت تاثير القمر من برجك الذي يتحدث عن عروض مالية وعمليات شراء وبيع، ولا أجد في سمائك تنافرًا وأشجعك على السير قدمًا نحو الأفضل.
عاطفيًا: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.
صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وقد وضعت لنفسك أهدافًا صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها.