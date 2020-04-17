مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر حصلت على كمية كافية من الدواء الياباني لفيروس كورونا وهو عقار "أفيجان" لإجراء تجارب سريرية، مشيرا إلى أن العقار وصل بالفعل، وبدأ تجريبه على الحالات الحرجة.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدواء الياباني يستخدم مع الأدوية الأخرى، واختصر مدة تحويل نتائج الاختبار من إيجابية الفيروس إلى سلبية، وقلل شدة المرض.وعن انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا، مقارنة بدول العالم، قال تاج الدين، إن الحالات مازالت محدودة، وفي حدود المتوقع، لأسباب علمية وطبية، وهو اختلاف الهرم السكاني في مصر، حيث قاعدته أولاد وشباب، كما يتم رصد مبكر للحالات، واتخذت الحكومة إجراءات رشيدة للحد من انتشار المرض.وأردف:"هناك سبب آخر أنه لا توجد محافظة في مصر خالية من مسشفى حميات وأمراض صدرية، بل توجد محافظات فيها أكثر من مستشفى، ومستشفى حميات العباسية من أكبر المستشفيات في العالم".