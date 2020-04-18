حظك اليوم.. برج العقرب السبت 18 أبريل 2020
السبت 18/أبريل/2020 - 12:53 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج العقرب قالت:-
مهنيًا: محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقًا ونجاحًا.
عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطي بعض المصاعب والتشنجات والاضطرابات.
صحيًا: إذا انتابك ألم خفيف في الرأس عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فالأمر يتطلب معالجة طبية.
وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
مهنيًا: محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقًا ونجاحًا.
عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطي بعض المصاعب والتشنجات والاضطرابات.
صحيًا: إذا انتابك ألم خفيف في الرأس عالجه بنفسك لكن إذا عاودك باستمرار فالأمر يتطلب معالجة طبية.
وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.