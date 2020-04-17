سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

قبل رحيل ابنه إسماعيل عاش الأديب توفيق الحكيم لحظات من الحزن الشديد بسبب وفاة زوجته، حتى أنه كره شهر أكتوبر الذي غادره فيه ابنه وترك له ألمًا لم يستطع تجاوزه حتى وفاته.

وكلما اقترب شهر أكتوبر تنتابه حالة من الحزن وتبدأ نفسيته في التعب والشعور بالذنب اعتقادا منه أن إهماله لابنه "إسماعيل" منذ طفولته وحرمانه من حنانه كان سببا في موته، بل كان سببا في قتله.

وحسبما جاء في كتاب "الأيام الأخيرة لهؤلاء" لحنفي المحلاوي، أن ابنته "زينب" كلما حاولت أن تخفف عنه بأنه لا يزال باقيا على شهر أكتوبر عدة أيام، رغم أنها هى الأخرى تتشائم من ذلك الشهر لأن فيه مات زوجها، فيطمئن الأديب الراحل فلا يخاف ولا يجزع.

