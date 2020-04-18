حظك اليوم.. برج الحمل السبت 18 أبريل 2020

مهنيًا

عاطفيًا

صحيًا

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت 18 أبريل 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:: انتقال القمر إلى برج الحوت المواجه لبرجك يجعلك تواجه اليوم بعض الإرباك المهني، كن حذرًا من بعض الأشخاص الذين يدّعون المحبة أمامك.: لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر في ما هو مفيد وناجع لاستمرار العلاقة وفق ما خططتما له منذ بداية ارتباطكما.: إذا كنت متعبًا جسديًا ونفسيًا العلاج الوحيد هو القيام برحلة أو بسفر.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.