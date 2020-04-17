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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفنانة التشكيلية سارة مدحت تنضم لـ «الزم بيتك»

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:10 م
سارة مدحت
سارة مدحت
آلاء حسن
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انضمت الفنانة التشكيلية سارة مدحت لحملة "الزم بيتك" التى أطلقتها مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية برئاسة السفيرة نجوى إبراهيم، فى مارس الماضى، لدعم ومساندة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقال اللواء هشام فرج، المستشار الأمنى للمؤسسة والمنسق العام للحملة، إن دعم الفنانين التشكيليين للحملة يؤكد الدور الهام للفن التشكيلى فى التأثير الإيحابى على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، خاصة وأن الفنانة سارة تخصصت فى نوع مميز من أنواع الفن التشكيلى ألا وهو الرسم بالقهوة، وتشارك بمجموعة من اللوحات تحت شعار "الزم بيتك.. قهوتنا هنشربها فى بيتنا".

من جهتها، أعربت الفنانة سارة مدحت عن سعادتها بالمشاركة فى الحملة من خلال عدد من الأعمال التي تقوم برسمها بالقهوة، وأضافت أنها أقامت مجموعة من المعارض لأعمالها الفنية، منها "وش قهوة" فى فبراير 2019 بأتيليه القاهرة، وهو يعد أول معرض فني بالقهوة فقط في مصر، كما حصلت على شهادة تقدير من المركز الثقافي الهندي عن معرض الهند في عيون مصرية 2008.

وتميزت الفنانة سارة مدحت في فن البورتريه، ولها مقتنيات عديدة عن شخصيات عامة في مصر والوطن العربي، وشاركت في العديد من المعارض الدولية والمحلية أهمها جائزة المكتب الثقافي المصري بالنمسا 2016، ومعرض ڤينا الدولي في النمسا عام2017، ومعرض ومسابقة بلچيكا الدولية عن المناخ 2018، والورشة الدولية "وجوه وأماكن" بأتيليه العرب للفنون (ضي) 2020.

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