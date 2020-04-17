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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى عن ظهور خفافيش بالقليوبية: «ده اللي ناقصنا»

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:01 م
أحمد موسى،
أحمد موسى،
رباب الأهواني
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علق الإعلامى أحمد موسى، على الخفافيش التى ظهرت بإحدى قرى محافظة القليوبية، والرعب الذى سببته للمواطنين.

وقال موسى خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الخفافيش هاجمت عددا من المنازل بقرية الحزانية بالقليوبية.

وتابع: ظهور الخفافيش تسبب فى رعب المواطنين، لأن الأذهان معلقة بما حدث فى ووهان الصينية.

وأردف الإعلامي أحمد موسى "ناقصنا الخفافيش تجينا دلوقت وتهاجم أهالى القليوبية".

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