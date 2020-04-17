أحمد موسى عن ظهور خفافيش بالقليوبية: «ده اللي ناقصنا»

علق الإعلامى أحمد موسى، على الخفافيش التى ظهرت بإحدى قرى محافظة القليوبية، والرعب الذى سببته للمواطنين.وقال موسى خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الخفافيش هاجمت عددا من المنازل بقرية الحزانية بالقليوبية.وتابع: ظهور الخفافيش تسبب فى رعب المواطنين، لأن الأذهان معلقة بما حدث فى ووهان الصينية.وأردف الإعلامي أحمد موسى "ناقصنا الخفافيش تجينا دلوقت وتهاجم أهالى القليوبية".